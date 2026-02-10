Светлина, спорт и изкуство: фестивал превърна Копенхаген в нощна сцена

Стотици хора се включиха във фестивала на светлината в Копенхаген, който превръща зимните вечери в истинско светлинно шоу. Едно от най-атрактивните събития беше нощно бягане, при което участниците преминаваха през осветени маршрути и арт инсталации.

По трасето бегачите се движеха сред светлинни ефекти, прожекции и цветни обекти, които създават усещането, че градът е жива галерия на открито. Събитието съчета спорт, изкуство и технологии и привлече много млади хора.

Фестивалът на светлината показва как дори в най-тъмните зимни дни градът може да бъде пълен с енергия, идеи и вдъхновение.