Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун бе закрито

Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София беше закрито с официална церемония и вечеря в столичен хотел. Гостите от всички делегации се насладиха на българския фолклор с няколко изпълнения на ансамбъл "Българе".

Президентът на Федерация адаптирана физическа активност Слав Петков връчи почетни плакети на ръководителите на делегациите от всичките 27 държави.

Сред официалните гости бяха президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев, вицепрезидентът на БФ Художествена гимнастика Невяна Владинова, представители на федерациите по лека атлетика, тенис и други.

Общо 27 медала спечелиха българските състезатели в трите състезателни дни на шампионата.

"Оценката ми е висока. Добро представяне, добро изпращане днес ще има. Радвам се, че всичко мина както трябва, без инциденти, без някакви сериозни проблеми. Радвам се, че в България ще останат не малко количество медали. Със сигурност те са заслужени и съм горд с моите състезатели", каза Петков в интервю.

"На фона на това цяло откриване, на чисто нова писта, лекоатлетическа, този труд, което го положихме една година. Той се струваше и мисля, че синдрома на Даун вече е в наистина в спорта", добави той.

"Още следващата година преговаряме да вземе домакинство за атлети с интелектуални затруднения, които са извън категорията на синдром на Даун. Говоря за аутизъм, интелектуални затруднения на затворена писта, т.е. в София, в зала "Асиск Арена" да се проведе Европейско първенство по лека атлетика на закрито. Предстои до две седмици да разберем това да ще бъде факт", коментира още Петков.

Той добави, че се гордее, че спортистите със синдром на Даун вече са приети и подкрепяни от всички.

"Мога да кажа, че това ми е много от основните постижения, най-главното постижение. Не съм очаква наистина тези младежи да получат първо, такова широко отразяване и второ, такава подкрепа от хората. Всички усетиха топлината на българина, усети как тези младежи са приети. Така, че за се гордея с България", завърши Слав Петков.

В първенството за атлети със синдром на Даун участваха близо 400 спортисти от 27 държави. България беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.