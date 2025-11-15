Таня Гатева: Представянето беше стабилно и напълно заслужихме победата

Треньорът на женския национален отбор на България Таня Гатева заяви, че е доволна от представянето във втория мач от квалификациите за Евробаскет 2027 за жени.

“Лъвиците” победиха Украйна с 80:60 при визитата си в Рига и вече са лидери в група Е на пресявките.

“Доволна съм. Момичетата показаха характер и контрол през по-голямата част от мача. Изпълнихме предварително заложените тактически задачи, особено в защита, където успяхме да ограничим най-силните им оръжия. Разбира се, има моменти, в които можем да бъдем още по-прецизни, но като цяло представянето беше стабилно и напълно заслужихме победата”, сподели Таня Гатева пред Basketball.bg.

“Лидерската позиция ни дава допълнителна увереност, но и ни задължава да подхождаме още по-концентрирано. За нас всеки мач е важен, а срещу Черна гора очакваме силна физическа игра и високо темпо. Подготовката вече започна и ще подходим с максимална отговорност. Надявам се домашната публика в Ботевград да ни даде нужната енергия, за да продължим серията”, добави наставникът на България.

На 18 ноември тимът ни приема Черна гора в "Арена Ботевград".