Тази сутрин има кворум от първия път в парламента.

154 депутати се регистрираха и започнаха работа.

Народното събрание гласува на две четения законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 – 2027 (СПЗ)".

При първото гласуване 128 бяха гласовете "за", 35 "против", а веднага след това беше второто със 127 гласа "за", "против" 35 и "въздържали" се 18.

Александър Койчев от "Възраждане" коментира, че групата му няма да подкрепи пореден нов дълг.

С финансовия договор Европейската инвестиционна банка предоставя на България структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро, средствата от който постъпват в държавния бюджет и са предназначени за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите "Транспортна свързаност", "Околна среда", "Развитие на регионите", "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" и "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация".