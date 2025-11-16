БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
трагедия тракия трима загинали един ранен тежка катастрофа
Снимка: Архив
Днес малко преди 15:00 часа е подаден сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на кръстовището на главен път I-7, в участъка между Ямбол и село Чарган.

По първоначални данни в катастрофата са участвали два леки автомобила – единият се е движил в посока Чарган – Ямбол, а другият е пътувал от село Могила към село Окоп.

В резултат на силния удар на място е загинала 77-годишна пътничка от автомобила, пътуващ към село Окоп. Други двама души от същия автомобил – мъж на 55 години и жена на 71 години – са транспортирани в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол.

По информация от лечебното заведение мъжът е с комоцио и рана на главата и е настанен в отделението по хирургия. Жената е с множество фрактури – на ребра и гръдна кост – и е приета в отделението по реанимация. Към момента и двамата са без опасност за живота.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни.

На място се извършват процесуално-следствени действия под наблюдението на компетентните органи.

Движението в района се регулира и подпомага от служители на „Пътна полиция“, като преминаването се осъществява с повишено внимание.

#един човек загина #жертва #ямбол #катастрофа

