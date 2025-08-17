Тежка катастрофа с пострадали край Пещера

Тежко пътнотранспортно произшествие е станало тази вечер малко преди 18.00 часа на пътя между селата Главиница и Радилово, в близост до разклона за Капитан Димитриево.

По първоначална информация в катастрофата са участвали два автомобила. Няколко души са пострадали и са транспортирани в болница.

Към момента няма данни за тяхната самоличност и състояние, тъй като се извършват медицински прегледи.

На мястото работят екипи на полицията от Пещера и сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Пазарджик. Предстои оглед от дежурна следствена група.