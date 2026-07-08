Тир се запали на АМ “Тракия” в близост до Пазарджик

Товарен автомобил се е самозапалил на Автомагистрала „Тракия“ в района на 88-ия километър в платното по посока за Бургас. Това съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов. Няма пострадали при инцидента, движението в района е преустановено.

На мястото има екипи на „Пътна полиция“ и два аварийно – спасителни екипи на пожарната. Движението в посока Бургас се отбива на разклона за село Динката.

Километрична е колоната в платното до отбивката за Пазарджик.