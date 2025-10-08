Тодор Алексиев ще води мъжкия тим на ВК Хебър

Бившият национал и един от най-емблематичните играчи на „лъвовете“ Тодор Алексиев ще бъде един от треньорите на мъжкия отбор на Хебър (Пазарджик), съобщиха от клуба.

Бронзовият медалист от световното през 2026 година ще съвместява длъжността начело на пазарджиклии в тандем с Иван Иванов, дългогодишен треньор в школата на ВК Хебър. Двамата ще водят волейболистите на Пазарджик през новия сезон 2025/26.

Мъжкият тим изпадна от волейболния елит и от настоящия шампионат ще играе във Висшата лига.

Алексиев продължава активно дейността си във ВК Хебър, в който, след отказване от активната си спортна кариера през 2023 година, започна като спортен директор.

През миналия сезон той бе в щаба на Венцислав Симеонов, който водеше „тигрите“ в Супер Волей. През лятото продължи треньорската си дейност, като бе в щаба на националния отбор на България за мъже под 21 години.

Иван Иванов е един от дългогодишните треньор в школата на клуба от Пазарджик, като води различни формации на юношите. Записва много успехи с младите "тигри", а под негово ръководство своя път са поели доста състезатели, включително и младежки национали.

През новия сезон във Висша лига тимът на Хебър ще бъде съставен изцяло от юношеска формация.