Тодор Янчев и Стойчо Младенов-младши са на треньорска специализация в испанския Жирона

Селекционерът на младежкия национален отбор на България до 21 години Тодор Янчев и неговият помощник Стойчо Младенов-младши провеждат специализация в испанския елитен клуб Жирона, съобщиха от Българския футболен съюз.

В рамките на една седмица двамата ще наблюдават отблизо работата на старши треньора Мичел и неговия щаб с първия отбор на Жирона. Българските специалисти ще имат достъп както до тренировъчния процес, така и до организацията и дейността на втория тим на клуба.

Специализацията е част от дългосрочната стратегия на БФС за развитие на треньорските кадри и за внедряване на съвременни методики и добри практики от водещи европейски клубове в работата на националните отбори.

Натрупаният опит по време на престоя в Испания се очаква да бъде от пряка полза за развитието на младежкия национален отбор и за прилагането на модерни подходи в подготовката на младите български футболисти.

По време на визитата си в Жирона Янчев и Младенов-младши имат възможност да проследят на терен и развитието на един от най-обещаващите млади български вратари - Александър Андреев, който е собственост на испанския клуб.