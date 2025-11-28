Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица

От 7 септември до момента сме засекли 49 291 нарушители, с тенденция те да намаляват, съобщи Божидар Чакъров, началник отдел "Контрол и правоприлагане" в Националното толуправление във връзка с ефекта от толкамерите и засичането на средна скорост по пътните отсечки.

В района Равадиново – Цалапица е засечен рекордьор с 248 км/ч, като това се е случило в тъмната част на денонощието.

От Националното толуправление обясниха, че са сертифицирани 65 броя отсечки за средна скорост с тенденция да те да станат 100 до края на 2026 г.

Заместник-директорът на Главна дирекция "Национална полиция" Иван Маджаров посочи, че адаптирането на информационните системи между Агенция "Пътна инфраструктура" и МВР е приключило.

Снимки: БГНЕС, архив

От 26 ноември започнаха да се събират и данни за реализиране на административно-наказателна отговорност за нарушения свързани със средната скорост по пътищата, обясни той. Като допълни, че започва връчването на фишове на нарушителите.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" уточни, че много внимателно ще се преглеждат файловете с нарушителите, тъй като не може да се допуснат пороци в процеса. Той добави, че от 7 септември досега се забелязва подобрение при действията на водачите, като според него, след като започнат да получават своите глоби, ефектът ще бъде още по-голям.