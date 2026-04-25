БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 05:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тотнъм победи последния Уулвърхемптън за първи шампионатен успех през годината

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Столичани постигнаха първа победа под ръководството на Роберто Де Зерби.

Тотнъм Доминик Соланке Уулвърхемптън
Снимка: БТА

Тотнъм победи Уулвърхемптън с минималното 1:0 в мач от 34-ия кръг на Висшата лига. Жоао Палиня донесе първи шампионатен успех на тима за годината.

Първото полувреме на стадион "Молиню" премина без точен удар. Акцентът на първата част бе в 40-ата минута, когато за пореден път през сезона играч на лондончани получи травма. Доминик Соланке контузи задната част на дясното си бедро и бе заменен от Ришарлисон.

След почивката дойде време за нова контузия в състава на "шпорите". Шави Симонс получи травма на лявото коляно и отстъпи мястото си на Лукас Бергвал.

Първият точен изстрел дойде в 69-ата минута, когато Родриго Бентанкур засече с глава центриране от ъглов удар на Педро Боро. Жозе Са изби изстрела на уругваеца.

В 82-ата минута възпитаниците на Роберто Де Зерби откриха резултата с втория си точен удар. Резервата Жоао Палиня се разписа от непосредствена близост, след подаване по земя във вратарското поле на Ришарлисон.

Тотнъм остава на 18-ото място в класирането с актив от 34 точки. Уулвърхемптън заема последната 20-а позиция в подреждането със 17 пункта.

#Уулвърхемптън #Тотнъм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
НА ЖИВО: Четвърти ден от финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Четвърти ден от финалите на европейското първенство по...
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
3
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
България като съкровище – проф. Бетани Хюз пред "Панорама"
4
България като съкровище – проф. Бетани Хюз пред...
ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
5
ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
6
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Футбол

Хулио Веласкес: Показахме характер и заслужихме победата
Хулио Веласкес: Показахме характер и заслужихме победата
Христо Янев: Липсваше ни самочувствие, трябва да запазим самообладание Христо Янев: Липсваше ни самочувствие, трябва да запазим самообладание
Чете се за: 01:40 мин.
Росен Божинов с добър мач, но Пиза затъва към Серия Б след нова загуба Росен Божинов с добър мач, но Пиза затъва към Серия Б след нова загуба
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът на БФЛА: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика Президентът на БФЛА: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика
Чете се за: 01:45 мин.
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
Чете се за: 05:55 мин.
Първа лига: ЦСКА - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
Чете се за: 05:55 мин.
Спорт
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
24 души се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
В очакване на подновяването на преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Божидар Божанов: Искаме Коалиционното споразумение ще уреди...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ