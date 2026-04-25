Тотнъм победи последния Уулвърхемптън за първи шампионатен успех през годината

Тотнъм победи Уулвърхемптън с минималното 1:0 в мач от 34-ия кръг на Висшата лига. Жоао Палиня донесе първи шампионатен успех на тима за годината.

Първото полувреме на стадион "Молиню" премина без точен удар. Акцентът на първата част бе в 40-ата минута, когато за пореден път през сезона играч на лондончани получи травма. Доминик Соланке контузи задната част на дясното си бедро и бе заменен от Ришарлисон.

След почивката дойде време за нова контузия в състава на "шпорите". Шави Симонс получи травма на лявото коляно и отстъпи мястото си на Лукас Бергвал.

Първият точен изстрел дойде в 69-ата минута, когато Родриго Бентанкур засече с глава центриране от ъглов удар на Педро Боро. Жозе Са изби изстрела на уругваеца.

В 82-ата минута възпитаниците на Роберто Де Зерби откриха резултата с втория си точен удар. Резервата Жоао Палиня се разписа от непосредствена близост, след подаване по земя във вратарското поле на Ришарлисон.

Тотнъм остава на 18-ото място в класирането с актив от 34 точки. Уулвърхемптън заема последната 20-а позиция в подреждането със 17 пункта.