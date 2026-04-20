Трайчо Трайков: Изпратихме покана до Турция за преговори с „Боташ“

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков съобщи, че е изпратена покана до турската страна за преговори по договора с „Боташ“.

Трайчо Трайков - служебен министър на енергетиката: „Смятам, че е възможно да се структурира предложение и вече съм го направил, заедно с колегите от министерството, от държавните енергийни компании и зам.-министър Георгиева, сме изпратили предложение до турската страна.“

Министърът добави, че предложенията са включени в меморандум от няколко страници. Те са доста специализирани, експертни и отговарят на българския интерес, увери Трайков.

Припомняме, че преди малко повече от месец Трайков съобщи, че се е срещнал в Париж по време на форум за ядрена енергетика с турския си колега Алпарслан Байрактар и го е поканил да дойде в София. Тогава министърът каза, че от турска страна вижда разбиране и готовност за промени в условията на договора с „Боташ“. Според Трайков към момента, в който е сключен договорът, България е имала нужда от достъп до капацитета на Турция, но начинът, по който е направено споразумението, го прави икономически неефективно. През февруари той посочи, че България към момента не извършва плащания по договора с турската компания и това може да доведе до ответни действия от турска страна.

Попитан за мерките, които служебното правителство предприема във връзка с ръста на цените на горивата, министърът отговори, че България е една от първите държави в Европейския съюз, приели цялостен пакет от мерки.

Трайчо Трайков - служебен министър на енергетиката: „Разбира се, няма как да се влияе на международната конюнктура, но от гледна точка на ефекта им върху българската икономика и гражданите взехме незабавно мерки, които бяха целенасочени, ограничени във времето и структурирани така, че да предотвратят инфлационната спирала и да помогнат на най-уязвимите групи.“

По думите му мерките са били дадени като пример за добра практика в ЕС.

На въпрос за възможно преразглеждане на концепцията за въглищните централи той отговори, че България е сред страните, изразили подобно мнение в европейските институции.

Трайчо Трайков - служебен министър на енергетиката: „Смятаме, че при извънредни ситуации и външни шокове трябва да поддържаме собствените си мощности и да разчитаме на собствените си ресурси. Термичните централи са важен фактор както за енергийната сигурност, така и за стабилността на мрежата.“

Относно изграждането на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“ Трайков заяви, че това е проект с дългосрочен хоризонт и целта е да се избегнат забавяния и превишаване на бюджета.