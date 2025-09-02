Тръмп лично опроверга слуховете за смъртта си

Доналд Тръмп заяви, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин. Американският президент заяви в радиоинтервю, че неговата администрация планира някои действия за намаляване на загубата на човешки животи във войната в Украйна, но не даде подробности.

В специално изявление от Белия дом той заяви, че ще предислоцира щаба на американското космическо командване от Колорадо в Алабама. Решението се тълкува като награда за Алабама - щат подкрепил масово трите президентски кандидатури на Тръмп. През 2023-та година предишният президент Джо Байдън избра Колорадо Спрингс за дом на най-новото военно командване на Съединените щати.

Сега там работят около 1 700 души. Според военни преместването на щаба ще струва стотици милиони долари и продължи с години. Тръмп заяви, че предстои разполагане на Националната гвардия в Чикаго, но не посочи кога. На този фон съдия в Калифорния обяви за незаконен начинът, по който това лято той разположи Националната гвардия за справяне с престъпността в Лос Анджелис.

Тръмп отхвърли като "фалшиви новини" твърдения за здравословното му състояние, появили се в социалните мрежи, и увери, че през двата почивни дни е бил "много активен".

Реакцията му е по повод появата на неверни твърдения в Интернет за неговата смърт.

Относно разговорите на Си Цзинпин и Владимир Путин в Пекин, Тръмп заяви: "Китай се нуждае повече от САЩ, отколкото ние от тях".

Според американския президент срещите на Си Цзинпин с Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен ун "не са предизвикателство".