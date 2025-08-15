Трансферна цел на ЦСКА остава в Швейцария

ЦСКА няма да успее да привлече левия защитник на Лозана Спорт Морган Поати, който на практика бе договорен и се очакваше само кога точно ще пристигне в София за подпис.

Роденият във Франция национал на Конго е подписал нов тригодишен договор с Лозана до 2028 година, съобщава сайтът SMF. Така крайният бранител ще остане в Лозана, като той вероятно е бил убеден и от рейда на швейцарския тим в Европа, след като Лозана постигна две победи над казахстанския Астана и ще играе плейоф в Лигата на конференциите срещу турския гранд Бешикташ.

Поати е твърд титуляр в Лозана и ръководството на клуба е подобрило чувствително личните му условия, за да го задържи с дългосрочен контракт.

ЦСКА трябва да намери спешно нов ляв защитник, след като новият спортен директор на клуба Бойко Величков отстрани от тима национала на Люксембург Мика Пинто и в момента единственият играч при "червените" на тази позиция е Сейни Сенянг.