БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Транспортът в Италия е затруднен от общонационална антиправителствена стачка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Стачката засегна и болниците и училищата, както и медиите, включително обществената телевизия РАИ

транспортът италия затруднен общонационална антиправителствена стачка
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Италианските синдикати започнаха днес мащабна стачка в обществения и железопътния транспорт, както и летищата, в знак на протест срещу правителството на премиера Джорджа Мелони, съобщи ДПА.

Стачката засегна и болниците и училищата, както и медиите, включително обществената телевизия РАИ.

Градове като Рим, Милано и Неапол претърпяха значителни смущения сутринта, като бяха планирани митинги.

Стачката беше инициирана от левия профсъюз Cobas, който е особено критичен към фискалната политика на Мелони, която е на власт от повече от три години.

Профсъюзът призовава за повече инвестиции в образованието и местния транспорт, както и за съкращения на военните разходи. Според профсъюзните лидери заплатите и пенсиите също трябва да се увеличат.

Друга стачка е планирана за 12 декември.

Мелони, която оглавява коалиция от три десни и консервативни партии, е на власт от много по-дълго време, отколкото повечето италиански премиери, отбелязва ДПА.

Според социологическите проучвания нейната партия "Италиански братя" води сред останалите политически сили, а следващите редовни избори са насрочени за 2027 г.

#общонационална стачка #Италия

Последвайте ни

ТОП 24

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
1
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
2
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
3
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
4
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
5
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
6
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Европа

Заподозрян за взривовете на „Северен поток“ беше арестуван в Германия
Заподозрян за взривовете на „Северен поток“ беше арестуван в Германия
Трима мъже и една жена са кандидатите за следващ ръководител на Европейската прокуратура Трима мъже и една жена са кандидатите за следващ ръководител на Европейската прокуратура
Чете се за: 01:07 мин.
Втори ден от визитата на папа Лъв XIV в Турция с литургия в Истанбул Втори ден от визитата на папа Лъв XIV в Турция с литургия в Истанбул
Чете се за: 00:42 мин.
В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден на дипломацията В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден на дипломацията
Чете се за: 03:30 мин.
Претърсват офиса на Андрий Йермак, началник на кабинета на Зеленски Претърсват офиса на Андрий Йермак, началник на кабинета на Зеленски
Чете се за: 00:45 мин.
Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Продават на търг яйце на Фаберже, украсено с 4500 диаманта Продават на търг яйце на Фаберже, украсено с 4500 диаманта
Чете се за: 03:20 мин.
Още
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ