Треньорът на Аталанта: Между нас и ПСЖ има бездна

Разликата между нас и Пари Сен Жермен е огромна, бездна. Създаде се чувството, че от нас зависи само да изберем метода, по който ще ни екзекутират. Така старши треньорът на Аталанта Иван Юрич коментира поражението с 0:4 от ПСЖ на старта на Шампионската лига.

„Получихме ранен гол, но в следващите 25 минути отговорихме добре. За съжаление, малко преди почивката ни вкараха второ попадение, което просто не трябваше да допускаме. Но е очевидно, че Пари Сен Жермен на съвсем различно ниво", коментира Юрич. „Бяхме разучили съперника внимателно. Сигурно много хора сега ще кажат, че е трябвало да се наредим пред нашето наказателно поле и да бъдем много концентирани в защитните действия. Но видях, че повечето отбори, които разчитат на подобна тактика срещу тях все така губят безславно, но дори не опитват нещо различно", добави специалистът.

По време на двубоя Аталанта загуби заради контузии двама от основните си играчи – Шарле Де Кетеларе и Джорджо Скалвини.