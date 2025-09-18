Тежък удар по Аталанта след загубата от ПСЖ

Аталанта загуби с 0:4 визитата на шампиона на Европа ПСЖ в първия кръг от Шампионската лига, като по време на срещата италианците дадоха още две скъпи жертви. Медиите в Италия съобщиха, че Шарле Де Кетеларе и Джорджо Скалвини са с контузии от двубоя и със сигурност ще пропуснат предстоящия дуел с Торино в първенството.

На този етап не е ясно колко време точно двамата ще отсъстват, но от треньорския щаб със сигурност ще им дадат почивка за следващия двубой.

Снощи Аталанта изигра един от най-слабите си двубои в турнира изобщо, като приключи с 33% владеене на топката. Тимът от Бергамо не успя по никакъв начин да затрудни актуалния носител на трофея.