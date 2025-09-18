БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежък удар по Аталанта след загубата от ПСЖ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Де Кетеларе и Скалвини са с контузии.

шампионска лига пари сен жермен аталанта галерия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Аталанта загуби с 0:4 визитата на шампиона на Европа ПСЖ в първия кръг от Шампионската лига, като по време на срещата италианците дадоха още две скъпи жертви. Медиите в Италия съобщиха, че Шарле Де Кетеларе и Джорджо Скалвини са с контузии от двубоя и със сигурност ще пропуснат предстоящия дуел с Торино в първенството.

На този етап не е ясно колко време точно двамата ще отсъстват, но от треньорския щаб със сигурност ще им дадат почивка за следващия двубой.

Снощи Аталанта изигра един от най-слабите си двубои в турнира изобщо, като приключи с 33% владеене на топката. Тимът от Бергамо не успя по никакъв начин да затрудни актуалния носител на трофея.

Свързани статии:

Шампионски старт! ПСЖ направи на пух и прах Аталанта
Шампионски старт! ПСЖ направи на пух и прах Аталанта
Французите обезличиха италианците на старта на турнира на богатите.
Чете се за: 04:05 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 # ФК Аталанта

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Връхлитат ни студ и силен вятър
1
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Европейски футбол

Енцо Мареска: Можем да се поучим от грешките
Енцо Мареска: Можем да се поучим от грешките
Симеоне: 90 минути ме обиждаха и псуваха Симеоне: 90 минути ме обиждаха и псуваха
Чете се за: 01:57 мин.
Киву засипа с похвали Интер след успеха над Аякс Киву засипа с похвали Интер след успеха над Аякс
Чете се за: 01:32 мин.
Арне Слот: Победихме Атлетико с манталитет Арне Слот: Победихме Атлетико с манталитет
Чете се за: 01:40 мин.
Шампионски старт! ПСЖ направи на пух и прах Аталанта Шампионски старт! ПСЖ направи на пух и прах Аталанта
Чете се за: 04:05 мин.
Шампионска лига: Пари Сен Жермен - Аталанта (ГАЛЕРИЯ) Шампионска лига: Пари Сен Жермен - Аталанта (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Полицай почина в центъра на София
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека -...
Чете се за: 02:22 мин.
Регионални
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ