Треньорът на Черно море Васил Евтимов стана дядо

Старши треньорът на баскетболния Черно море Васил Евтимов стана дядо за първи път на 48-годишна възраст. За щастливия момент се похвали лично Евтимов, публикувайки снимка в профилите си в социалните мрежи.

Малката наследница на популярния баскетболен род се казва Сейла-Роуз. Щастливите родите пък са Николас и половинката му Емили.

Сейла-Роуз ще има честта да расте в легендарна спортна фамилия. Прадядо ѝ - Илия Евтимов е бивш капитан на националния отбор на България, многократен шампион и носител на Купата с Левски.

В кариерата си Васил Евтимов е играл в повече от 10 страни. Брат му Илиян също направи успешна кариера във Франция.