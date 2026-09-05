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Тридневен траур в Исперих след смъртта на двете момичета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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семейни проблеми домашно насилие хазартни задължения основата трагедията исперих
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Община Исперих обявява тридневен траур на територията на общината във връзка с трагичния инцидент, който отне живота на две непълнолетни момичета. Траурът ще бъде в сила от 6 до 8 септември включително, съобщиха от общинската администрация.

В дните на траур националният флаг, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Исперих на всички общински сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина.

Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от Общината и нейните структури. От общинската администрация препоръчват на местните търговски и културни обекти да съобразят дейността си с периода на траур, а планираните публични прояви да бъдат отменени или отложени в знак на съпричастност и уважение към паметта на жертвите.

Заради траурните дни няма да се състои и тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за 6 септември пред паметника на хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почит към делото на предците ни, посочват от общинската администрация.

От Община Исперих изразяват най-искрените си и дълбоки съболезнования към семейството и близките на загиналите, както и към всички, които скърбят за тях. „В този тежък момент нека бъдем единни в скръбта и съпричастността си“, посочват от общинската администрация.

#траур #исперих #трагедия

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