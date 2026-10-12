Трима са задържани за убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора

Трима души са задържани за убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигнал за мъж, паднал на тротоар, е подаден на телефон 112 на 11 октомври в 16.10 часа. Пристигналите полицейски и медицински екипи установили, че той е починал и има прободна рана в областта на гърдите.

В хода на разследването са задържани мъж на 48 години, жена на 49 години и мъж на 55 години. Установена е съпричастността им към престъплението.

По случая е образувано досъдебно производство.