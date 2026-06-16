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Троян ще бъде домакин на националното отбелязване на Олимпийския ден

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Олимпийската медалистка Лора Христова и председателят на БОК Весела Лечева ще се включат в инициативите по повод 23 юни и глобалната кампания "Let’s Move“

Снимка: БТА
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На 23 юни България ще се включи в отбелязването на Олимпийския ден – празник, който всяка година обединява милиони хора по света около ценностите на спорта, движението и активния начин на живот.

Тази година Международният олимпийски комитет организира инициативата под мотото "Let’s Move“ ("Нека се движим“), като към нея е добавено и посланието „Можеш да го направиш“. Целта е да бъдат насърчени младите хора да направят първата крачка към спорта и физическата активност, независимо от притесненията или несигурността, които могат да изпитват.

По традиция в София ще се проведе Олимпийското факелно бягане – инициатива, създадена от Олимпийския клуб на Националната спортна академия през 1996 година по повод 100-годишнината от първите съвременни олимпийски игри. Днес символичната щафета се организира от повече от 30 олимпийски клуба в страната, които преминават през емблематични места, свързани със спорта. В столицата факелното шествие ще завърши на стадиона на НСА, където участниците ще бъдат посрещнати от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Акцентът на националните чествания тази година ще бъде поставен в Троян. На 22 и 23 юни градът ще приеме второто издание на спортния фестивал „Троян спортува“, организиран от Община Троян и олимпийската медалистка от Милано-Кортина 2026 Лора Христова.

Събитието ще премине под мотото „Family Edition“ и ще бъде официално посветено на Международния олимпийски ден. В продължение на два дни лесопарк „Турлата“, стадион „Чавдар“, спортна зала „Троян“ и тенис кортовете в Троян и Орешак ще посрещнат стотици участници в различни спортни и развлекателни активности.

Кулминацията на програмата ще бъде на 23 юни от 19:30 часа в лесопарк „Турлата“, когато Троян официално ще бъде домакин на националното отбелязване на Олимпийския ден в България. Специален гост на събитието ще бъде председателят на БОК Весела Лечева.

#Олимпийския ден #Лора Христова #Весела Лечева

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