Тухел: Трябва да вземаме трудни решения – това е част от всяка кампания

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че Джуд Белингам, Фил Фодън и Хари Кейн не могат да започнат заедно в титулярния състав при сегашната игрова структура на отбора.

Звездите на Реал Мадрид и Манчестър Сити бяха повикани обратно в състава за световните квалификации срещу Сърбия и Албания тази седмица. В същото време Тухел поясни, че Белингам и Морган Роджърс от Астън Вила се борят за позицията на плеймейкър – ролята на №10.

Миналата седмица германецът заяви, че вече не вижда Фодън като типично крило, а като „смес между фалшива деветка и №10“.

На въпрос дали това означава, че Белингам, Фодън и капитанът Кейн могат да играят заедно, Тухел отговори пред TalkSport:

„В момента, ако запазим структурата – не могат. Те могат да играят заедно, но не и в тази система, не без да жертваме баланса, който изградихме. Системата ни изисква истински крила – специалисти по позицията си.“, каза Тухел.

Под ръководството на Тухел Англия използва формация 4-3-3 с класически крила от двете страни на централния нападател Хари Кейн. Букайо Сака е първи избор отдясно, докато отляво се редуват Антъни Гордън (Нюкасъл) и Маркъс Рашфорд (Барселона).

Това оставя ожесточена конкуренция за ролята зад Кейн. Освен Белингам и Фодън, Тухел посочи и Роджърс, Коул Палмър (Челси), който лекува контузия в слабините, както и Морган Гибс-Уайт (Нотингам Форест) и Еберечи Езе (Арсенал).

„Не виждам как ще помогне, ако взема пет играчи за позицията №10,“ коментира Тухел.

„Всеки, който отпадне, няма да е защото не заслужава индивидуално, а защото търсим баланс. Трябва да вземаме трудни решения – това е част от всяка кампания.“

Немският специалист все пак допълни, че вижда Фодън като хибрид между осмица и десетка, както играе и в Манчестър Сити, и намекна, че „в следващите месеци“ може да бъде разглеждан и като опция в халфовата линия.

Англия вече си осигури място на Световното първенство 2026 в САЩ, Канада и Мексико два мача преди края на квалификациите. Отборът приема Сърбия на „Уембли“ в четвъртък, а в неделя гостува на Албания.

Морган Роджърс впечатли под ръководството на Тухел, стартирайки в пет от осемте му мача, но лека травма в задното бедро може да отвори място за Белингам в стартовия състав срещу Сърбия.