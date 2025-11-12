БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тухел: Англия няма да експериментира в оставащите квалификации

Англия ще приеме Сърбия в четвъртък и ще гостува на Албания три дни по-късно.

Томас Тухел
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор на Англия, Томас Тухел, обяви, че няма намерение да прави експерименти в оставащите два мача от квалификациите за Световното първенство 2026, предава BBC.

Островитяните вече си осигуриха участие на Мондиала, след като завършиха на първо място в групата с шест победи от шест мача. До края на квалификационния цикъл Англия ще приеме Сърбия в четвъртък и ще гостува на Албания три дни по-късно.

„Не мисля, че експериментирахме през последните две международни паузи и няма да започнем сега. Това са квалификации за Световно първенство и ги приемаме насериозно. Искаме да градим и да вървим напред“, коментира германският треньор.

Тухел подчерта, че за играчите най-голямата чест е да представляват родината си:
„Да играеш за Англия е върховно постижение. Всички искаха да присъстват в лагера и никой не ми дава сигнали, че е време за почивка. Дори фактът, че вече сме се класирали, не е оправдание за намаляване на усилията.“, каза Тухел.

След дълго отсъствие в състава се завръща Джуд Белингам от Реал Мадрид, както и офанзивният играч Фил Фоудън от Манчестър Сити. Тухел е уверен, че двамата бързо ще се адаптират към отбора:
„Играхме на високо ниво и без Белингам и Фоудън. Те вече са обратно с нас и се стараят максимално да помогнат на отбора. Стандартите, към които трябва да се придържаме, са ясни.“, добави специалистът.

Англия изглежда готова да завърши квалификациите без изненади и с увереност да се фокусира върху подготовката за предстоящия Мондиал.

