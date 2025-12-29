Египет спечели групата си след нулево равенство с Ангола

Срещата между Ангола и Египет от 3-ия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации завърши при нулево равенство.

През първото полувреме на стадион "Адгар" в Агадир всички три точни удара бяха на сметката на анголците, но Уфа Шобеир се справи с тях.

След почивката Фреди можеше да открие резултата, но стреля в лявата греда.

Египет спечели групата, след като оглави класирането със 7 точки. Ангола се изкачи до 3-ата позиция в подреждането и ще се надява да попадне сред 4-те най-добри трети отбора.

В другия мач от групата, игран по същото време, Южна Африка победи Зимбабве с 3:2.