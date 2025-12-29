БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Южна Африка продължава към осминафиналите на Купата на африканските нации

Милен Костов
"Бафана Бафана" постигна трудна победа над Зимбабве.

Южна Африка
Снимка: БТА
Слушай новината

Южна Африка победи Зимбабве с 3:2 в мач от 3-ия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. С победата отборът си гарантира място на осминафиналите от турнира.

Южноафриканците откриха резултата на стадион "Маракеш" в едноименния град в 7-ата минута. Шут на Чепанг Мореми от вътрешността на наказателното поле се отби в крака на Дивайн Лунга и попадна във вратата на Уошингтон Аруби.

Възпитаниците на Марио Мариника възобновиха равенството с първия си точен удар. Таванда Масуанхайс проби в пеналтерията и изравни с плътен изстрел.

След почивката футболистите на Уго Брос върнаха преднината си. Лайл Фостър бе точен с глава, след като пресече подаване към вратаря на Дивайн Лунга.

В 64-ата минута Таванда Масуанхайс можеше да удвои головата си сметка, но стреля в дясната греда.

Символичните домакини повторно изравинха резултата в 74-ата минута. Ронуен Уилямс изби удар на Таванда Масуанхайс. Топката се отби в тялото на Обри Модиба, който си отбеляза автогол.

В края на срещата "Бафана Бафана" стигнаха до трите точки, след като получиха дузпа, след намесата на ВАР, за игра с ръка на Марвелос Накамба Освин Аполис се разписа от бялата точка.

Южна Африка запази второто място в класирането на група "В" с актив от 6 точки. Зимбабве завършва на последната 4-а позиция в подреждането с 1 точка.

Другият мач от групата, игран по същото време, между Ангола и Египет, завърши при нулево равенство.

#Национален отбор на Република Южна Африка по футбол за мъже #Купа на африканските нации 2025 #Зимбабве

