Южна Африка продължава към осминафиналите на Купата на африканските нации

Южна Африка победи Зимбабве с 3:2 в мач от 3-ия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. С победата отборът си гарантира място на осминафиналите от турнира.

Южноафриканците откриха резултата на стадион "Маракеш" в едноименния град в 7-ата минута. Шут на Чепанг Мореми от вътрешността на наказателното поле се отби в крака на Дивайн Лунга и попадна във вратата на Уошингтон Аруби.

Възпитаниците на Марио Мариника възобновиха равенството с първия си точен удар. Таванда Масуанхайс проби в пеналтерията и изравни с плътен изстрел.

След почивката футболистите на Уго Брос върнаха преднината си. Лайл Фостър бе точен с глава, след като пресече подаване към вратаря на Дивайн Лунга.

В 64-ата минута Таванда Масуанхайс можеше да удвои головата си сметка, но стреля в дясната греда.

Символичните домакини повторно изравинха резултата в 74-ата минута. Ронуен Уилямс изби удар на Таванда Масуанхайс. Топката се отби в тялото на Обри Модиба, който си отбеляза автогол.

В края на срещата "Бафана Бафана" стигнаха до трите точки, след като получиха дузпа, след намесата на ВАР, за игра с ръка на Марвелос Накамба Освин Аполис се разписа от бялата точка.

Южна Африка запази второто място в класирането на група "В" с актив от 6 точки. Зимбабве завършва на последната 4-а позиция в подреждането с 1 точка.

Другият мач от групата, игран по същото време, между Ангола и Египет, завърши при нулево равенство.