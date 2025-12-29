БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мали се класира на осминафиналите на Купата на африканските нации след нулево реми с Коморските острови

Милен Костов от Милен Костов
Национални отбори
Без голове в Казабланка.

Мали - Замбия
Срещата между Коморските острови и Мали от третия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации завърши при нулево равенство. То устройваше тима на Мали, който продължава към елиминациите.

И двата точни изстрела през първото полувреме бяха на сметката на малийците. Яник Пандор се справи с тях.

В предпоследната минута на редовното време гостите останаха с човек по-малко. След намесата на ВАР появилият се от резервната скамейка Амаду Хайдара получи директен червен картон за нарушение срещу резервата Юсуф М'Чангама.

До края на срещата възпитаниците на Стефано Кузин не успяха да се възползват от численото си предимство на стадион "Мохамед V" в Казабланка. Единственият точен удар през втората част бе на тяхна сметка, но той не застраши вратата на Жиги Диара.

Мали завърши на второ място в класирането с актив от 3 точки. Коморските острови се изкачиха на третата позиция с 2 точки и ще се надяват да продължат към елиминациите на турнира като един от четирите най-добри трети отбора.

В другия мач, игран по същото време, Мароко победи Замбия с 3:0.

