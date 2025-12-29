Мароко надигра Замбия и спечели групата си в Купата на африканските нации

Мароко победи Замбия с 3:0 в мач от третия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. С успеха тимът оглави групата си и вече гледа към елиминациите.

Мароканците откриха резултата на стадион "Принц Мулай Абдула" в Рабат в 9-ата минута. Аюб Ел Кааби засече с глава центриране на Азедин Унахи.

Възпитаниците на Уалид Реграги удвоиха преднината си в 27-ата минута. Браим Диас стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Абде Езалзули.

След почивката символичните гости продължиха да бележат. Аюб Ел Кааби се разписа със задна ножица, след като засече центриране в наказателното поле на Азедин Унахи.

Мароко спечели групата, като завърши на първото място в класирането с актив от 7 точки. Замбия отпадна от турнира, след като остана на последната 4-а позиция в подреждането с 2 пункта.

Другият мач, игран по същото време, между Коморските острови и Мали, завърши при нулево равенство.