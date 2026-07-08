Тунизиец подсили Локо София

Столичният Локомотив привлече в състава си атакуващия полузащитник Мохамед Медфай, съобщиха от клуба.

„Мохамед Медфай е шестото ново попълнение на Локомотив през това лято. Ръководството на клуба постигна договорка с белгийския Шарлероа за правата на атакуващия халф. Тунизиецът е на 25 години и е висок 189 сантиметра. Всички в Локомотив пожелаваме на Мохамед Медфай много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!“, написаха от управата на „червено-черните“.

Тунизиецът с френски паспорт, който играе основно като ляво крило, подсилва столичани от белгийския Олимпик Шарлероа, за който записа 4 гола и 1 асистенция в 26 мача през миналия сезон, но отборът завърши последен във втората Чалънджър Про Лига и изпадна в третия ешелон.

Медфай е роден в Марсилия и е юноша на френския Аячо, а в кариерата си е играл още за втория отбор на португалския Маритимо, Монастир в Тунис и за полския Олимпия Грудзьондз.