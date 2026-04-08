Учени откриха: кучетата са били до хората още преди 16 000 години

Кучетата са до хората много по-отдавна, отколкото сме си мислели. Нови изследвания показват, че те са живели в Европа още преди около 16 000 години – с цели 5000 години по-рано от досегашните предположения.

Учените смятат, че кучетата произлизат от сивите вълци, но точният момент, в който човекът ги е опитомил, все още е загадка. Причината – скелетите на вълци и кучета са почти еднакви и трудно се различават.

Затова изследователите използват ДНК анализ, за да проследят историята им. Най-старото известно куче е живяло преди около 15 800 години в днешна Турция. То е приличало на малък вълк и вероятно е било още бебе.

Още тогава кучетата вече са били част от живота на хората. Живели са с ловци-събирачи, които постоянно са се местели. Вероятно са помагали при лов, пазели са и са били близки до хората – дори има случаи, в които кученца са били погребвани до хора.

Интересно е, че кучетата в Европа са запазили гените си сравнително непроменени, въпреки че хората са се смесвали и променяли с времето. Това означава, че връзката между хората и кучетата е била стабилна още от самото начало.

И въпреки всички открития, учените все още търсят отговора на най-големия въпрос – как точно вълкът се е превърнал в куче.

