Ученици върнаха изгубена чанта с пари и лекарства

Ученици от Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ в София показаха, че честността винаги ще е на мода. Момчета от 8. клас намерили чанта с голяма сума пари, лични документи и животоспасяващи лекарства и я върнали на собственичката ѝ.

Случката се разиграла малко преди Нова година. Жената забравила чантата си на автобусна спирка, а учениците я открили, докато се прибирали от тренировка. По документите вътре те успели да разберат на кого е и веднага се свързали с нея, без да се колебаят.

Няколко дни по-късно жената лично благодарила на училището и изпратила писмо с признателност до ръководството, учителите и родителите на децата.

Директорът на училището наградил учениците с почетни грамоти и споделил, че е горд с тяхната постъпка. От училището подчертават, че това е пример за висок морал, отговорност и гражданско поведение, които спортът възпитава.