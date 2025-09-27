Уест Хем освободи треньора Греъм Потър

Английският футболен клуб Уест Хем освободи мениджъра Греъм Потър, съобщават "чуковете". Той напусна след поражението с 1:2 срещу Кристъл Палас през миналия уикенд, което остави отбора на 19-о място във Висшата лига с три точки.

"Резултатите и представянето във втората половина от миналия сезон и началото на този не отговарят на очакванията ни. Бордът на директорите вярва, че е нужна промяна, за да бъде подобрена позицията на клуба във Висшата лига", съобщават от Уест Хем.

Уест Хем ще закрие шестия кръг на Висшата лига с гостуване на Евертън в понеделник.

Медиите на Острова твърдят, че заместник на Потър ще бъде доскорошният наставник на Нотингам Форест и бивш мениджър на Тотнъм и Уувърхемптън Нуно Еспирито Санто.