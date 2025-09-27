БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хари Кейн достигна границата от 100 гола за Байерн Мюнхен при победа срещу Вердер Бремен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази
хари кейн достигна границата 100 гола байерн мюнхен победа вердер бремен
Слушай новината

Нападателят Хари Кейн отбеляза два гола и достигна границата от 100 попадения във всички турнири с Байерн Мюнхен, който разгроми гостуващия Вердер Бремен с 4:0 в първи мач от петия кръг на германското първенство по футбол.

Капитанът на английския национален отбор, който записа хеттрик при 4:1 над Хофенхайм миналата седмица, бе точен за 2:0 в 44-ата минута от дузпа. Това бе и 44-ият пореден точен удар на нападателя от бялата точка, както и 18-и пореден в Бундеслигата.

Йонатан Та даде преднина на баварците в средата на първото полувреме, а Кейн добави втория си гол в 65-ата минута. Той бе точен след отклонен удар на Луис Диас и с това заби стотния си гол за баварците в 104 мача във всички турнири. Англичанинът достигна до тази граница по-бързо от всеки други футболист във водещите европейски първенства от 2000 насам.

"Изиграхме още един много добър мач. Започнахме добре и можехме още на старта да вкараме два пъти. След това обаче доминирахме, което е добре", каза Кейн, цитиран от Ройтерс.

Той също така отхвърли спекулациите, че мисли за завръщане в английското първенство.

"Не, в момента не. Щастлив съм тук и имам още две години по договор. Наслаждавам се на всеки миг на терена, харесвам отбора и треньора и се надявам да продължавам да вкарвам", добави Кейн.

Крайното 4:0 оформи Конрад Лаймер, който бе точен в 87-та минута с 22-ия гол на Байерн в рамките на пет мача през новия сезон в германското първенство.

Свързани статии:

Байерн Мюнхен разгроми и Вердер Бремен
Байерн Мюнхен разгроми и Вердер Бремен
Хари Кейн вече е с 10 гола след 5 кръга в Будеслигата.
Чете се за: 01:07 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: България поведе с 2:1 на Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
НА ЖИВО: България поведе с 2:1 на Чехия в първия полуфинал на...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
3
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
4
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
6
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Европейски футбол

Михаел Мурийо вкара в добавеното време за победа на Олимпик Марсилия срещу Страсбург
Михаел Мурийо вкара в добавеното време за победа на Олимпик Марсилия срещу Страсбург
Георги Миланов и Динамо (Букурещ) записаха реми в Румъния Георги Миланов и Динамо (Букурещ) записаха реми в Румъния
Чете се за: 01:47 мин.
Байерн Мюнхен разгроми и Вердер Бремен Байерн Мюнхен разгроми и Вердер Бремен
Чете се за: 01:07 мин.
Барселона плати висока цена за обрата над Овиедо Барселона плати висока цена за обрата над Овиедо
Чете се за: 01:12 мин.
Челси загуби звездата си за няколко седмици Челси загуби звездата си за няколко седмици
Чете се за: 01:27 мин.
Тотнъм без Коло Муани и Соланке срещу Уувърхемптън Тотнъм без Коло Муани и Соланке срещу Уувърхемптън
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: България поведе с 2:1 на Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България поведе с 2:1 на Чехия в първия полуфинал на...
Чете се за: 04:47 мин.
Национални отбори
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Още по-хладно в съботния ден Още по-хладно в съботния ден
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Проф. Георги Близнашки: Големият проблем е корупцията на всички...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Радостин Василев: Кулинарната лакомия в политиката на Пеевски...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ