Уилиам Чолов откри участието си на световното първенство по бокс с победа

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
В категория до 80 килограма българинът стигна до успех с 5:0 гласа

Уилиам Чолов откри участието си на световното първенство по бокс с победа
Уилиам Чолов направи силен дебют на световното първенство по бокс в Ливърпул. Европейският вицешампион за мъже до 23 години от София се класира за осминафиналите след обрат над японеца Го Вакая.

В категория до 80 килограма българинът стигна до успех с 5:0 гласа и във вторник ще се изправи срещу Аминиаси Саратибау от Фиджи.

Чолов, който е многократен европейски и световен медалист при подрастващите, влезе малко по-плахо в срещата. Той отстъпи в първия рунд, но се разигра във втория и изравни резултата. Така всичко опря до третата част, която бе спечелена категорично от българския национал. Чолов показа много по-голяма класа и пласира серия от комбинации, за да вземе победата срещу вицешампиона от Световната купа.

Довечера ще има още един мач с българско участие. Викторио Илиев в категория до 65 килограма, също дебютант на световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

