Украински състезател излезе с каска, изобразяваща лица на загинали във войната атлети, по време на тренировка
Украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич привлече вниманието на тренировка на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, след като се появи с каска, изобразяваща лица на загинали във войната атлети.

Шлемът е в памет на млади спортисти - жертви на руската агресия. От Международния олимпийски комитет не уважиха искането на украинския екип състезателят да получи разрешение да носи каската по време на спусканията си и вместо това предложиха да носи черна лента на ръката си.

Според Международния олимпийски комитет политически послания не са разрешени по време на Игрите. Киев критикува решението, а президентът Зеленски заяви, че каската е била начин да се напомни каква е цената на войната и истинските олимпийски ценности - мир и живот.

Автор: стажант-репортер Виктория Коева

Снимки: БТА

