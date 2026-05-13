Управителят на БНБ: Икономическата стабилност в страната зависи все повече от фискалната дисциплина

Надя Обретенова от Надя Обретенова
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
управителят бнб димитър радев отказа стане следващ служебен премиер
Икономическата стабилност в страната зависи все повече от фискалната дисциплина, заяви управителят на БНБ Димитър Радев по време на форума Money Growth. По думите му е необходимо да бъде изградена структурна конкурентоспособност, а институциите да работят по-ефективно.

Според Радев инфлацията у нас е резултат от взаимодействието между външни шокове и вътрешни структурни фактори. Но устойчивият икономически успех не може да бъде внесен отвън. Той допълва, че външните фактори задават импулса на промяната, а вътрешните определят неговата сила и устойчивост затова отговорността върху вътрешните политики е още по-голяма.

По думите му в условията на еврозоната общата парична рамка действа като стабилизираща котва, която ограничава част от външната несигурност.

Радев очерта и основните икономически приоритети пред страната – фискална дисциплина и антицикличност, като посочи, че автоматичните индексации трябва да бъдат преустановени, тъй като трайнo вграждат инфлацията в разходната структура на икономиката.

Той подчерта още значението на инвестициите в производителност, инфраструктура, енергийна свързаност, дигитализация и човешки капитал, както и нуждата от по-ефективни институции и засилване на конкуренцията.

Сред приоритетите беше откроена и структурната трансформация на икономиката.

