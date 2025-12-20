Уроци за еврото: как децата учат чрез игри и рисунки

Как изглеждат евробанкнотите и монетите и как да пресмятат джобните си пари след Нова година - това учат учениците в училище „Цар Симеон Велики“ в Пловдив.

Учителите са подготвили интерактивни уроци, в които децата учат чрез игри.

Четвъртокласниците пазаруват в „евромагазин“ с нарисувани банкноти и монети, правят меню за „евроресторант“ и смятат цената на продукти като шопска салата.

За да е по-лесно и забавно, учениците рисуват и комикси за това как еврото влиза в България и какви притеснения могат да имат децата. Според учителите визуалните примери помагат страхът от промяната да изчезне.

В училището вече решават задачите по математика в евро, за да свикнат децата постепенно с новата валута. Родителите също подкрепят идеята и смятат, че темата за парите трябва да се обяснява внимателно.

Много от учениците вече познават еврото от пътувания в чужбина, а за по-сложните сметки планират да използват калкулатора на телефона.

Училище „Цар Симеон Велики“ е известно с модерния си подход - още преди години там са въведени уроци по предприемачество и електронна търговия.