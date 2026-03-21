Установени са превишения на нормите за нефтопродукти в почвата на мястото на дерайлиралият влак край Пясъчево

Значителни превишения на нормите за съдържание на нефтопродукти в почвата са установени на мястото на влаковата катастрофа до симеоновградското село Пясъчево. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково е изготвила и качила на страницата си проект на заповед за прилагане на оздравителни мерки за ликвидиране на екологичните щети.

На 15 август 2025 година около 5:20 часа сутринта влакова композиция с 34 вагона - цистерни с дизелово гориво дерайлира край селото. Осем от цистерните се запалиха, гориво се разля от двете страни на жп линията.