Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна

Възобновяват ли се преговорите за мир в Украйна - в Маями пристигна делегация от Киев, Рустем Умеров - секретар на съвета за национална сигурност и началникът на кабинета на президента ВолодИмир Зеленски - Кирило Буданов, ще разговарят с американския специален пратеник Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

През седмицата от Кремъл заявиха, че разговорите за мир са на "пауза". В Маями няма да има руски представители, според украински медии.

По думите на президента Зеленски, основната задача е подготовка за следващите срещи във формат Вашингтон-Киев-Москва. Най-малко две жертви на руски удари в Запорожия през изминалата нощ.

Русия обяви, че над територията на страната са обезвредени близо 300 дрона.



