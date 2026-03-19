Зеленски: Украинският екип се готви за преговори в САЩ в събота за прекратяването на войната

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи днес, че украинските преговарящи са заминали за САЩ и очакват среща в събота за нови преговори с цел намиране на решение на продължаващата вече четири години война между Киев и Москва.

"Имаше пауза в преговорите, време е да я прекратим. И ние правим всичко, за да бъдат преговорите наистина смислени", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Украинският екип - именно политическата част на групата за преговорите - вече е на път, и тази събота очакваме среща в Съединените щати, отбеляза държавният глава на Украйна.