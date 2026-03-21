Студенокръвните животни са уязвими към климатичните колебания

Изследване на австралийския университет „Мърдок“ показва, че студенокръвните или ектотермните животни - риби, влечуги и безгръбначни - имат ограничен капацитет да се адаптират физиологично към ежедневните температурни промени, предаде Синхуа.

Това представлява дългосрочна заплаха, тъй като изменението на климата увеличава амплитудата на температурните колебания.

„Анализирахме метаболитната, двигателната, сърдечно-съдовата и ензимната активност при широк спектър от ектотерми и очаквахме да видим признаци, че тези животни регулират физиологията си, за да станат по-малко чувствителни към колебанията на околната среда. Вместо това открихме обратното“, обяснява Даниел Гомес Исаза от Института „Хари Бътлър“, който ръководи проучването.

Екипът комбинира данни от 26 предишни изследвания, сравняващи представянето на видовете при постоянни и променливи температури, като резултатите са публикувани в списание Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Съавторът Еси Роджърс отбелязва, че с увеличаването на температурната променливост животните вероятно ще трябва да разчитат на различни поведенчески стратегии като това да търсят повече сянка или по-хладни микроместообитания, или на дългосрочна генетична адаптация, за да оцелеят.

ТОП 24

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия за деца със специални нужди
3
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия...
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
4
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
5
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
6
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Още

В очакване на Великден - скъпи лакомства за признака
В очакване на Великден - скъпи лакомства за признака
Хималайските ледници се топят два пъти по-бързо и застрашават милиарди хора Хималайските ледници се топят два пъти по-бързо и застрашават милиарди хора
Чете се за: 01:47 мин.
Студенокръвните животни, рибите, влечугите и безгръбначните по-трудно се адаптират към климатичните колебания Студенокръвните животни, рибите, влечугите и безгръбначните по-трудно се адаптират към климатичните колебания
Чете се за: 01:30 мин.
Звездата от "Осъдени души" Ян Енглерт в "Панорама" Звездата от "Осъдени души" Ян Енглерт в "Панорама"
Чете се за: 01:00 мин.
Първолаци, запленени от филмите за ледения континент, се срещнаха с антарктическия екип на БНТ Първолаци, запленени от филмите за ледения континент, се срещнаха с антарктическия екип на БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Нов рекорд за Гинес: Готвач от Истанбул приготви лахмаджун с дължина 63 метра (ВИДЕО) Нов рекорд за Гинес: Готвач от Истанбул приготви лахмаджун с дължина 63 метра (ВИДЕО)
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол,...
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
С превалявания и през почивните дни
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В очакване на Великден - скъпи лакомства за признака
Чете се за: 00:45 мин.
Любопитно
Студенокръвните животни са уязвими към климатичните колебания
Чете се за: 01:30 мин.
По света
