Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик

Утре (19 юни), около 8:00 ч. ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала „Тракия" между 55-и и 60-и км в област Пазарджик, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура"(АПИ).

На 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.

От АПИ посочват още, че до края на юни е планирано да завършват останалите ремонти на магистралата в Софийска, Старозагорска и Ямболска област. За да се улесни пътуването, на 19 юни от 16:00 ч. до 23:00 ч. и на 21 юни от 15:30 ч. до 22:00 ч. ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, като в този период от време те може да преминават по Подбалканския път. Ограничението не се отнася за превозните средства, които извършват обществен превоз на пътници, превози на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Предвижда се тежкотоварният трафик да бъде спрян отново на 26 юни и на 3 юли за пътуващите в посока Бургас, а на 28 юни и на 5 юли в посока София.

В Софийска област в момента се ремонтира платното за Бургас в участъка между 33-и и 39-и км и превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в отсечката с дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. В петък - 19 юни, до 12:00 ч. автомобилният поток преминава в две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това от 12:00 ч. на 19 юни до 17:00 ч. на 20 юни движението ще е организирано в две ленти в посока Бургас и една за София.

От 17:00 ч. в събота – 20 юни до 10:00 ч. на 23 юни превозните средства ще преминават в две ленти в посока София и една за Бургас.

Предвижда се ремонтът в отсечката в Софийска област да завърши до края на юни.

В област Стара Загора се ремонтират 11 километра в платното за София, в участъка между 218-и и 229-и км. В момента трафикът преминава двупосочно по обновеното платно към Бургас, а строителните дейности са в платното за столицата.

В област Ямбол за ремонт на фуга на съоръжение е ограничено преминаването в посока София в участъка между 284-ти и 285-и км и движението е двупосочно в платното за Бургас. Монтирането на нова фуга на другото съоръжение между 274-ти и 275-и км завърши и преминаването в отсечката вече се осъществява без ограничения.



Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през почивните дни, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт.