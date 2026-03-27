В Австрия ще забранят социалните мрежи за деца до 14 години

Австрия ще забрани използването на социални мрежи от деца до 14-годишна възраст според споразумение, постигнато след продължителни преговори в управляващата коалиция на левицата, десницата и либералите, обяви днес правителството, цитирано от Франс прес.

"Почти невъзможно е родителите да контролират потреблението на децата си на тези платформи, които имат за цел да ги направят "съзнателно зависими", заяви на вицеканцлерът от Австрийската социалдемократическа партия Андреас Баблер.

Правителството планира да въведе нов задължителен предмет в образователната програма на учениците, наречен "Медии и демокрация", предназначен да им помогне да различават истината от лъжата и да разпознават опитите за антидемократично влияние, сочи проектът.

Няколко страни от ЕС, сред които Франция, Испания и Дания, вече обявиха намерението си да въведат цифрово пълнолетие (концепция, обсъждана активно в ЕС за законодателен възрастов праг за достъп на деца до социални мрежи и цифрови услуги без родителско съгласие- бел.ред.) за социалните медии, а други обмислят активно подобен ход.