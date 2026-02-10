БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В деня на пчеларя: Осветиха десетки буркани с мед в църква в Айтос за лечение на тежко болни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
деня пчеларя осветиха десетки буркани мед църква айтос лечение тежко болни
Слушай новината

Десетки буркани с мед бяха осветени на празника на Св. Харалампий в църквата в Айтос. Днешният ден се отбелязва и като професионален празник на пчеларите.

Затова още снощи айтоските пчелари занесоха буркани с мед в светата обител. Пренощували в храма, днес сутринта бяха осветени от протойерей Ромил Георгиев. Така благословен, на самия празник медът беше раздаден с ритуална погача на сутрешната служба. Смята се, че този мед лекува тежко болни.

“Правим го за здраве, за по-добра година и повече мед. Има традиция осветеният мед да се слага в хранилките за здраве на пчелите през главната паша и цялата година", разказва Ончо Ончев, председател на пчеларското дружество "Цвят" - Айтос.

По думите му заради ниските температури през миналата година много пчели са загинали.

"Дано времето да е с нас, защото, ако пчелата не яде три дни, тя умира", казва Ончев навръх пчеларския празник.

Разказва още, че Св. Харалампий е лекувал раните с мед, като е починал на 107 години.

"Медът помага не само за раните, той има 99 полезни качества. Дори и умрелите пчели са много полезни", твърди председателят на айтоското пчеларско дружество.

#мед #освещаване #Айтос #Св. Харалампий

Последвайте ни

ТОП 24

Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
1
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
4
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
6
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
6
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...

Още от: Регионални

Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати
Втора донорска ситуация от началото на годината е реализирана в болницата в Силистра Втора донорска ситуация от началото на годината е реализирана в болницата в Силистра
Чете се за: 01:52 мин.
Ще бъде ли преименуван площад „Св. Александър Невски“ в София на "Св. Иван Рилски"? Ще бъде ли преименуван площад „Св. Александър Невски“ в София на "Св. Иван Рилски"?
Чете се за: 01:45 мин.
Огромни дупки предизвикаха редица инциденти в Пловдив Огромни дупки предизвикаха редица инциденти в Пловдив
Чете се за: 01:32 мин.
Срутиха се четири тераси на блок в Силистренско, как се стигна до инцидента? Срутиха се четири тераси на блок в Силистренско, как се стигна до инцидента?
Чете се за: 02:00 мин.
Ще бъде ли сменено ръководството на "Столичен автотранспорт" заради неизгоден договор? Ще бъде ли сменено ръководството на "Столичен автотранспорт" заради неизгоден договор?
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Лидерите на страните от ЕС на неформална среща на върха в Белгия
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ