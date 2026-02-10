В деня на пчеларя: Осветиха десетки буркани с мед в църква в Айтос за лечение на тежко болни

Десетки буркани с мед бяха осветени на празника на Св. Харалампий в църквата в Айтос. Днешният ден се отбелязва и като професионален празник на пчеларите.
Затова още снощи айтоските пчелари занесоха буркани с мед в светата обител. Пренощували в храма, днес сутринта бяха осветени от протойерей Ромил Георгиев. Така благословен, на самия празник медът беше раздаден с ритуална погача на сутрешната служба. Смята се, че този мед лекува тежко болни.
“Правим го за здраве, за по-добра година и повече мед. Има традиция осветеният мед да се слага в хранилките за здраве на пчелите през главната паша и цялата година", разказва Ончо Ончев, председател на пчеларското дружество "Цвят" - Айтос.
По думите му заради ниските температури през миналата година много пчели са загинали.
"Дано времето да е с нас, защото, ако пчелата не яде три дни, тя умира", казва Ончев навръх пчеларския празник.
Разказва още, че Св. Харалампий е лекувал раните с мед, като е починал на 107 години.
"Медът помага не само за раните, той има 99 полезни качества. Дори и умрелите пчели са много полезни", твърди председателят на айтоското пчеларско дружество.