В деня на пчеларя: Осветиха десетки буркани с мед в църква в Айтос за лечение на тежко болни

Десетки буркани с мед бяха осветени на празника на Св. Харалампий в църквата в Айтос. Днешният ден се отбелязва и като професионален празник на пчеларите.

Затова още снощи айтоските пчелари занесоха буркани с мед в светата обител. Пренощували в храма, днес сутринта бяха осветени от протойерей Ромил Георгиев. Така благословен, на самия празник медът беше раздаден с ритуална погача на сутрешната служба. Смята се, че този мед лекува тежко болни.

“Правим го за здраве, за по-добра година и повече мед. Има традиция осветеният мед да се слага в хранилките за здраве на пчелите през главната паша и цялата година", разказва Ончо Ончев, председател на пчеларското дружество "Цвят" - Айтос.

По думите му заради ниските температури през миналата година много пчели са загинали.

"Дано времето да е с нас, защото, ако пчелата не яде три дни, тя умира", казва Ончев навръх пчеларския празник.

Разказва още, че Св. Харалампий е лекувал раните с мед, като е починал на 107 години.