В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи

Генералният секретариат за гражданска защита на Гърция обяви червен код за опасно време в регионите на Йонийските острови, Западна Гърция, Епир и Пелопонес, в сила от сряда до петък.

От гръцкото Министерство на климатичната криза и гражданската защита посочиха, че днес ще проведат извънредни съвети с местните власти и службите за гражданска защита в страната, след което е вероятно да бъде обявен червен код за опасно време и в други райони на страната.

Заради бурята "Адел", която се очаква да донесе проливни валежи и гръмотевични бури над Гърция, генералният секретар по гражданската защита на страната Никос Папаифстатиу свика Комисия за оценка на риска през вчерашния ден.

Учените от комисията заявиха, че бурята се очаква да засегне западните и северозападните части на страната, северната част на Йонийско море и региона на Епир. Те добавиха, че много райони в Западна и Северна Гърция, както и в източната част на Егейско море, също ще бъдат засегнати от проливни дъждове и екстремно време.

Силни бури и поройни дъждове причиниха щети на много места в Северозападна Гърция през изминалата седмица. Местните власти в Гърция се опитват да възстановят щетите възможно най-бързо, за да се подготвят за предстоящата втора вълна от силни валежи.