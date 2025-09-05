БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Историческия музей в Пловдив представят изложба и филм, посветени на Съединението на България

от БНТ , Източник: БТА
У нас
Представени са оригиналната униформа на капитан Райчо Николов, лични вещи на Иван Андонов, фотографии на участници в събитието от 1885 г.

Изложбата "Съединението и неговите личности" и филмът "Съединението - 140 години по-късно" представя Регионалният исторически музей в Пловдив. Експозицията включва 12 платна винил и културни ценности от фондовете на музея, които разказват за личностите, изиграли ключова роля в събитията от 1885 г., отбеляза директорът на музея Стоян Иванов. По думите му целта е да бъдат показани стъпките, довели до Съединението, и начинът, по който това велико дело е защитено.

Отделно от постоянната експозиция, посветена на Съединението, са представени оригиналната униформа на капитан Райчо Николов, лични вещи на Иван Андонов, фотографии на участници в събитието от 1885 г. В една от витрините е показан четвърти брой на вестник "Борба", който е реставриран в музея. Всяко пано представя различна група личности, сред които апостолите, военните, властите, дипломатите, художниците, свещениците и жертвите. Изключително много са хората, които взимат участие в Съединението, ние сме показали основните участници, които движат събитията, каза Иванов.

Изложбата ще може да бъде видяна до края на годината.

Акцент в програмата е премиерата на документалния филм "Съединението - 140 години по-късно". Продуцент е Елени Декидис, сценарист - Димитър Стоянович, режисьор - Лъчезар Аврамов и консултант - проф. Милко Палангурски. Сред гостите на премиерата ще бъдат и наследници на участници в историческите събитията. Филмът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив.

По повод годишнината ще бъдат представени и творбите на възпитаници от Националната художествена гимназия "Цанко Лавренов" - Пловдив, вдъхновени от духа на историята и делото на Съединението.

#РИМ Пловдив #6 септември #денят на съединението

