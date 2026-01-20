В Кипър регистрираха 13 смъртни случая от грип

Броят на смъртните случаи в Кипър на хоспитализирани пациенти с лабораторно потвърден грип достигна 13, съобщи заместник-постоянният секретар на Министерството на здравеопазването Елисавет Константину.

Вчера в частна болница почина 54-годишен мъж, каза тя, добавяйки, че броят на смъртните случаи тази година е по-висок. По-голямата част от починалите са възрастни хора, над 80-годишни с множество съпътстващи заболявания и са били в болници от декември.

Константину каза, че според данните от звеното за епидемиологично наблюдение епидемията в Кипър е достигнала върха и е започнало леко намаляване на случаите. Тя изрази надежда, че картината ще продължи да се подобрява през следващите седмици, добавяйки, че ситуацията е управляема, въпреки че има натиск както върху обществения, така и върху частния сектор. Обясни, че има и случаи на респираторни инфекции, които допълнително увеличават натиска.

Константину увери, че в страната има достатъчно количество антивирусни лекарства и диагностични тестове, тъй като планирането се извършва всяко лято с оглед на нуждите и наличните запаси. Тя каза още, че досега 145 000 души са получили ваксина срещу грип, при общо 160 000 ваксини, поръчани от министерството. Константину каза, че всяка година в Кипър се регистрират две епидемични вълни – първата след коледните и новогодишните празници, а втората от средата на февруари до началото на март.

Заместник-постоянният секретар на здравното министерство изключи възможността за предприемане на по-строги мерки в болниците или старческите домове, като посочи обаче, че са дадени инструкции и екип следи ситуацията ежедневно за навременно откриване на клъстери.