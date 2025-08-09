БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Перу откриха редки каменни глави и уникален зигзагообразен фриз от цивилизацията на "Воините на облаците"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
Находките предлагат ново разбиране за малко изследваното общество, обитавало тази перуанска област

перу откриха редки каменни глави уникален зигзагообразен фриз цивилизацията воините облаците
Снимка: илюстративна
Археолози в перуанската част на Амазонка са открили две редки, церемониални каменни глави, датиращи отпреди 1000 години. Сред находките, на които учените са се натъкнали там, са и около 200 древни структури и зигзагообразен фриз.

Откритията са направени в обекта Олапе в район, където между 900 и 1450 г. сл. Хр. се е развила цивилизацията чачапоя, или „Воините на облаците“.

Археологът Пабло Солис, който е начело на проучването, каза, че тези находки предлагат ново разбиране за малко изследваното общество, обитавало тази перуанска област.

Смята се, че каменните глави са имали церемониално значение, което подсказва за ритуални практики на общество, чието културно наследство остава до голяма степен непознато, отбелязва Ройтерс.

Зигзагообразен фриз е първият от този вид, открит в региона, а броят на елементите подсказва, че обектът Олапе е бил важен церемониален и жилищен център.

Перу разполага с богатство от археологически открития, като изследователите често попадат на древни останки. Страната е дом на многобройни исторически обекти, включително известния Мачу Пикчу в планинските райони на Куско в Андите и мистериозните геоглифи в платото Наска, припомня Ройтерс.

#Перу #археологически разкопки

Още от: По света

Трима души са ранени при стрелба на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк
Трима души са ранени при стрелба на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк
Конкурс за най-грозно куче в Калифорния Конкурс за най-грозно куче в Калифорния
Чете се за: 00:27 мин.
Горещата вълна в Европа: Предупреждения за опасно време в Швейцария и Франция Горещата вълна в Европа: Предупреждения за опасно време в Швейцария и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Пожар бушува в Националния парк "Везувий" в Италия Пожар бушува в Националния парк "Везувий" в Италия
Чете се за: 01:37 мин.
80 години от атомната бомбардировка над японския град Нагасаки 80 години от атомната бомбардировка над японския град Нагасаки
Чете се за: 00:45 мин.
Израел отхвърли международните критики след решението за окупация на град Газа Израел отхвърли международните критики след решението за окупация на град Газа
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г....
Чете се за: 04:22 мин.
Общество
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
