В "Референдум": Поскъпването на храните и горивата – какви са причините и възможните решения?

Защо е скъпо и могат ли да се овладеят цените? Кой печели и кой плаща сметката? Какво може да направи държавата и на кого трябва да помогне? Какви са очакванията от новата власт – два дни преди старта на новия парламент – темите коментират в студиото на предаването "Референдум" икономистите Стоян Панчев, Макс Баклаян, Михаил Кръстев и Никола Филипов.

41 на сто от анкетираните в социологическото проучване на "Галъп интернешънъл" смятат, че липсата на контрол е причина за покачването на цените, 24% – че това е ефект от приемането на еврото, 17 на сто – военните конфликти и други 17 на сто – поскъпването на горивата по света.

Близо половината от анкетираните очакват бързи реформи от новата власт, 33 на сто – дългосрочни реформи, а 13% – не очакват промяна.

Почти 80% от запитаните смятат, че мерките срещу високите цени на храните и горивата трябва да са първите действия на новото правителство, 70 на сто очакват приемане на Бюджет 2026, 46% – смяна на Висшия съдебен съвет, а 27 на сто – реформи в МВР.