В Септември възлагат големи надежди на новия португалски треньор, заяви директорът Кристиан Добрев

Спортният директор на Септември (София) Кристиан Добрев говори за новия сезон, като разказа как е минала подготовката на тима, а също така и какви са първите впечатления от новия треньор Симао Фрейташ.

Септемврийци имат три нови попълнения, а също така чакат и завършване на трансфера на Бертран Фурие. За него има три оферти – от Русия, от Румъния и от Турция, като до края на седмицата трябва да стане ясно какво е неговото бъдеще.

„На 15-и юни започнахме подготовка с нов треньор, който бил е треньор и в Португалия, и в Молдова, Китай и Бразилия. Надявам се, че Симао Фрейташ с познанията и рутината си ще успее да доразвие нашия отбор, да помогне на нашите млади таланти. Имаме още такива качени при мъжете, нека да им се дава шанс и ако бъдат харесани, да бъдат трансферирани в други отбори“, обясни политиката на Септември бившият футболист.

„След две седмици в Банско, вече седем дни сме в София и очакваме в първия кръг с нетърпение да приемем Арда (Кърджали) на националния стадион. В контролите имаме две загуби от Славия и Лудогорец, останалото е победи. Надявам се да подобряваме още качеството, има какво да се желае от селекционните процеси. В течение, в движението на мачовете, ще се изгражда повече като взаимовръзки и синхрон. И се надявам да се подсилим с още една две позиции. Не ни се играе тука. Пролетта, благодарение на БФС, играхме на „Драгалевци“. Всички гости смятам, че бяха приятно изненадан от терена“, допълни Добрев.

„Новият ни треньор не бива да се адаптира към нас, а той иска те да се адаптират към него. Стилът и визията, които има, много ни допада. Отборът да е агресивен, да е труден за побеждаване, да пресира, с тези играчи да сме доминиращи. Аз за себе си знам, че отбор е този, който може да тича, да се защитава и да пресира, е труден за побеждаване. Вече е работа на треньора да разберат начина и играта, изискванията на съвременния футбол. Виждате на Световното – всичко е борба, динамика и агресия“, каза той.

„Благодаря на Христо Арангелов и Мариан Христов – договорите им изтекоха, спряхме се на чужденец. Надяваме се с интегрирането на нови хора като треньори и футболисти да се промени средата. И най-вече да се помогне на младите“, заяви Добрев.

В Септември за момента има трима нови – Божидар Пенчев, още миналата година търсен от клуба, но тогава избрал Ботев Враца. Също така са взети и двама португалци – халфът Педро и Андре Либерал, който е втори нападател:

„Надявам се да покажат качествата, с които разполагат да бъдат в помощ на отбора, ще гледаме да сме с по-млади и повече българи и ако могат да направят крачка напред в кариерата“.

"Бертран Фурие ние искаме да го продадем. За мене е качествен футболист, вкара доста голове – 80 % от които са срещу водещите отбори, изключителен професионалист и като човек, много добро момче. Да направи следващата стъпка в своята кариера", добави директорът.

Той говори и за най-опитният в тима, който скоро може да сложи и рекорд по брой мачове срещу името си:

„Галин Иванов е истински пример – как тренира, как живее. Това е заразителен пример. Те могат да видят от първо лице. Надявам се при нас да подобри рекорда за най-много мачове“.

„Къде ще се класираме? Искам да сме колкото се може по-напред. Битува мнение, че изпадането не е толкова възможно тази година. Няма да е лесно, надявам се нашият отбор да не бъде опашкар и боксова круша, искам да се покажем в добра светлина, младите да покажат и да не се чувстват пренебрегнати“, обясни той.

По въпроса какво мисли за конкуренцията в Първа лига, Добрев каза:

„Т.нар водещи отбори не ги следя, параметрите в които работят, за мене са невъзможни. Ще се опитаме да ги затрудним. Виждам еуфория в Спартак Варна – там собственикът на Добруджа се премести инкогнито. За мене ще бъдат добър отбор. Ботев Враца също са добър отбор. Очаквам Локомотив София да се представи по-добре от миналата година, разполагат с добър треньор, бюджет и футболисти. Очаквам да са приятна изненада, както и добре ще се представи е Ботев (Пловдив)“.

Добрев е против свиването на Първа лига на 10 или 12 отбора, защото така ще има по-малка сцена за българските футболисти, а също така и едни и същи мачове няма да повишат интереса.