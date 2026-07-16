ЦСКА гостува на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на стадион "Брандиуел" стартира в 20:30 часа. Главен арбитър на мача е 31-годишният Ясмин Саботич от Люксембург. Първата среща в София завърши 3:2 за носителя на Купа на България.

Победителят от двойката ще се изправи във втория квалификационен кръг на втория по сила европейски клубен турнир срещу продължилия напред от сблъсъка Карабах - Вестри. Азербайджанският вицешампион срази с 3:0 исландците в първия мач. Загубилият пък ще потегли към Лига на конференциите.

В първия мач на "Васил Левски" ЦСКА имаше превъзходство през почти цялото време, но грешки в защитата позволиха на момчетата на Северна Ирландия да отбележат на два пъти в мрежата на Фьодор Лапоухов - чрез 35-годишния Лиъм Бойс и Джеймс Олайинка. Домакините зарадваха около 15 000 свои привърженици по трибуните със страхотни попадения, дело на Йоанис Питас (2) и Бруно Жордао.

В състава на Христо Янев за двубоя в Ълстър отново отсъства Макс Ебонг, след като полузащитникът от Беларус пропусна първата среща заради наказание. Сега той и вратарят Лапоухов са извън групата, защото не получиха визи за Великобритания. Така под рамката ще застане Димитър Евтимов. На линия е и Джеймс Ето'о, който се включи малко по-късно в подготвителния период на "червените" заради контузия.

"Надяваме се да покажем най-доброто, на което сме способни. Не мога да разчитам на Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, но това не е от моята компетенция. Длъжен съм да се съобразя и да извадя най-доброто на терена. Това може да ни обедини като група и да ни покаже, че в тези тежки ситуации стойността на отбора се увеличава, когато реагираме по най-добрия начин“, заяви Христо Янев часове преди двубоя.

Около мача на "Брандиуел" се създаде леко напрежение, свързано с екипировката на двата тима, като в крайна сметка Дери Сити не отстъпи и ще използва своите титулярни цветове, което пък ще наложи армейците да правят комбинация от своя титулярен и своя резервен екип. "Червените" ще излязат с черни фланелки.

Наред с европейските мачове ЦСКА трябва да мисли вече и за новия сезон в Първа лига - след четири дни тимът гостува на Славия.